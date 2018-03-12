Цымбалюк-Романовская привлекла внимание в Большом театре своим красным платьем
Красный наряд Цымбалюк-Романовской поразил присутствующих в Большом театре. Экс-жена Армена Джигарханяна посетила церемонию вручения премии Bravo в наряде от Dolce & Gabbana.
Платье оценили в 70 тысяч рублей. На самом мероприятии собрались многие звезды шоу-бизнеса. Пианистка проявляла большую активность на церемонии. Многие знаменитости сделали фото с бывшей супругой Армена Джигарханяна.
Скандал с участием знаменитого актера несколько утих после обещания пианистки вернуть часть собственности режиссеру. Речь идет об имуществе, полученном после развода. Цымбалюк-Романовская появилась на телевидении со скандальными обвинениями в адрес Элины Мазур, выступающей в конфликте на стороне Джигарханьяна. Сам актер после публикации кадра своей последней экс-жены и обнимающего её Малахова запретил телеведущему использовать информацию о своей жизни в любой форме.
Платье оценили в 70 тысяч рублей. На самом мероприятии собрались многие звезды шоу-бизнеса. Пианистка проявляла большую активность на церемонии. Многие знаменитости сделали фото с бывшей супругой Армена Джигарханяна.
Скандал с участием знаменитого актера несколько утих после обещания пианистки вернуть часть собственности режиссеру. Речь идет об имуществе, полученном после развода. Цымбалюк-Романовская появилась на телевидении со скандальными обвинениями в адрес Элины Мазур, выступающей в конфликте на стороне Джигарханьяна. Сам актер после публикации кадра своей последней экс-жены и обнимающего её Малахова запретил телеведущему использовать информацию о своей жизни в любой форме.
Автор: Валерий Антонов