В Башкирии 17-летняя девушка пропала без вести после ссоры с матерью
В Башкирии занимаются поиском 17-летней девушки, исчезнувшей после скандала со матерью. Несовершеннолетняя студентка, учащаяся в строительном колледже, уже раньше уходила из дома.
В образовательном учреждении сообщили, что разыскиваемая 17-летняя девушка давно не появлялась на занятиях. Еще в прошлом году она написала заявление на отчислении, однако на сегодняшний день ее имя есть в списке студентов. Рост несовершеннолетней составляет 150 сантиметров, глаза – светлые, волосы – длинные и темные. На вид исчезнувшей 18 или 19 лет. При себе имела мобильный смартфон Fly. Была одета в болониевую черную куртку и шапку такого же цвета.
Ранее сообщалось, что проживающий в Башкирии 23-летний парень пропал после произошедшего скандала с друзьями.
В образовательном учреждении сообщили, что разыскиваемая 17-летняя девушка давно не появлялась на занятиях. Еще в прошлом году она написала заявление на отчислении, однако на сегодняшний день ее имя есть в списке студентов. Рост несовершеннолетней составляет 150 сантиметров, глаза – светлые, волосы – длинные и темные. На вид исчезнувшей 18 или 19 лет. При себе имела мобильный смартфон Fly. Была одета в болониевую черную куртку и шапку такого же цвета.
Ранее сообщалось, что проживающий в Башкирии 23-летний парень пропал после произошедшего скандала с друзьями.
Автор: Татьяна Кравченко