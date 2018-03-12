В Башкирии посетитель больницы угрожал убийством медсестре
В Башкирии мужчина угрожал убить медсестру, находясь в больнице. Инцидент произошел в Стерлитамаке. Сообщается, что сотрудница медучреждения пресекла попытку злоумышленника украсть продукта из стоящего в холле холодильника.
По имеющимся данным, 56-летний местный житель пришел в больницу, чтобы навестить своего знакомого. Войдя на территорию отделения, он увидел общий холодильник с продуктами пациентов и решил присвоить их себе. Медсестра увидела это и сделала замечание посетителю. Его мужчина воспринял очень агрессивно, он достал нож из кармана и стал угрожать женщине убийством.
В отношении местного жителя начато уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 119 УК РФ. С подозреваемого взята подписка о невыезде.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в Башкирии пьяный мужчина избил монтировкой водителя маршрутки.
По имеющимся данным, 56-летний местный житель пришел в больницу, чтобы навестить своего знакомого. Войдя на территорию отделения, он увидел общий холодильник с продуктами пациентов и решил присвоить их себе. Медсестра увидела это и сделала замечание посетителю. Его мужчина воспринял очень агрессивно, он достал нож из кармана и стал угрожать женщине убийством.
В отношении местного жителя начато уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 119 УК РФ. С подозреваемого взята подписка о невыезде.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в Башкирии пьяный мужчина избил монтировкой водителя маршрутки.
Автор: Валерия Орлова