Nokia 9 получит вмонтированный под дисплей сканер отпечатков пальцев
Смартфон Nokia 9, выход которого запланирован на осень, получит вмонтированный под дисплей сканер отпечатков пальцев. Сведения о новинке появились в издании NokiaPowerUser.
Сейчас основным поставщиком девайсов с дактилоскопическими сканерами, помещенными под дисплей, является компания Vivo, недавно представившая новую разработку Vivo X20 UD. Также производитель готовит к выходу Vivo Apex, отличающийся от предшественника способностью сканировать отпечатки пачки по всей нижней части дисплея.
Nokia 9 получит 8-ядерный чипсет Snapdragon 845 от Qualcomm (2,8 ГГц) и Adreno 630. В технических характеристиках также значится модуль Snapdragon X20 LTE (до 1,2 Гбит/сек.).
Сейчас основным поставщиком девайсов с дактилоскопическими сканерами, помещенными под дисплей, является компания Vivo, недавно представившая новую разработку Vivo X20 UD. Также производитель готовит к выходу Vivo Apex, отличающийся от предшественника способностью сканировать отпечатки пачки по всей нижней части дисплея.
Nokia 9 получит 8-ядерный чипсет Snapdragon 845 от Qualcomm (2,8 ГГц) и Adreno 630. В технических характеристиках также значится модуль Snapdragon X20 LTE (до 1,2 Гбит/сек.).
Автор: Джанабилова Татьяна П