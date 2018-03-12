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Ученые ежегодно регистрируют до 10 тысяч сигналов из космического пространства
Ученые ежегодно проводят регистрацию до 10 тысяч сигналов из космоса. Некоторые уверены, что их посылают инопланетяне. По информации СМИ, астрономы не исключают, что отдельные сигналы могут быть посланы от представителей иных цивилизаций.

Ученые ежегодно регистрируют до 10 тысяч сигналов из космического пространства


К таковым относят быстрые радиовсплески, получившие широкую известность за счет своей аббревиатуры FRB. Истинная природа подобных сигналов остаётся под вопросом. Они не имеют сходства с различными осмысленными сигналами, поэтому наиболее вероятно, что это некие излучения от нейтронных звезд.

Сомнения вызваны тем фактом, что в соответствующих районах отсутствуют заметные квазары либо иные объекты, способные создать такие всплески. Ученые не теряют надежду на раскрытие подобных загадок в дальнейшем.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:59
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