В Ростовской области две девушки разделись в клубе ради операции по увеличению губ
В Ростовской области две девушки разделись в клубе догола, чтобы выиграть конкурс. Призом являлся сертификат, предоставляющий право на бесплатную операцию по увеличению губ.
Конкурс состоялся на прошлой неделе, 8 марта, его участницами стали жительницы Каменска-Шахтинского. Раскрепоститься дамам помог «коктейльный безлимит», который действовал для виновниц праздника в тот день.В Сети появился видеоролик, посмотрев который становится понятно, что одна из девушек выиграла сертификат на увеличение губ, а вторая – абонемент в солярий.
Местные СМИ отмечают, что такого типа конкурсы в клубах проводятся не в первый раз. Нередко после появления в Сети подобных роликов сотрудники правоохранительных органов начинают проводить проверки в увеселительных заведениях.
Некоторые пользователи поддержали рвение девушек, но нашлись и те, кто раскритиковал их.
Конкурс состоялся на прошлой неделе, 8 марта, его участницами стали жительницы Каменска-Шахтинского. Раскрепоститься дамам помог «коктейльный безлимит», который действовал для виновниц праздника в тот день.В Сети появился видеоролик, посмотрев который становится понятно, что одна из девушек выиграла сертификат на увеличение губ, а вторая – абонемент в солярий.
Местные СМИ отмечают, что такого типа конкурсы в клубах проводятся не в первый раз. Нередко после появления в Сети подобных роликов сотрудники правоохранительных органов начинают проводить проверки в увеселительных заведениях.
Некоторые пользователи поддержали рвение девушек, но нашлись и те, кто раскритиковал их.
Автор: Валерия Орлова