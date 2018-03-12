Ученые: Игры и ухаживания за собаками успокоят студентов перед сессией
Ученые из канадского университета Британской Колумбии рассказали верный способ снизить волнение и успокоиться перед предстоящей сессией. Оказалось, студентам помогут игры и ухаживания за собаками.
Многие вузы по всему миру практикуют терапию собаками, но никто не проверял помогает ли она за раз. Эмма Уорд-Гриффин с коллегами доказали эффективность методики. Домашним питомцам посвящено много разных исследований, но все они сводятся к одному: животные продлевают жизнь, улучшают самочувствие, повышают активность, поднимают настроение, снижают риск развития аллергии. Так появилась «пак-терапия», снимающая психосоматические расстройства и позволяющая быстрее реабилитироваться после инсульта.
Ученые провели двухнедельный эксперимент, попросив одну группу студентов играть с животными перед сессиями, а другую – избегать общения с четвероногими друзьями. Регулярно добровольцы проходили опросы, показавшие, что через десять часов общения с собаками у участников эксперимента снижался уровень стресса, но эффект быстро пропадал.
Ранее эксперты рассказали, что снизить волнение помогут виртуальные друзья.
Многие вузы по всему миру практикуют терапию собаками, но никто не проверял помогает ли она за раз. Эмма Уорд-Гриффин с коллегами доказали эффективность методики. Домашним питомцам посвящено много разных исследований, но все они сводятся к одному: животные продлевают жизнь, улучшают самочувствие, повышают активность, поднимают настроение, снижают риск развития аллергии. Так появилась «пак-терапия», снимающая психосоматические расстройства и позволяющая быстрее реабилитироваться после инсульта.
Ученые провели двухнедельный эксперимент, попросив одну группу студентов играть с животными перед сессиями, а другую – избегать общения с четвероногими друзьями. Регулярно добровольцы проходили опросы, показавшие, что через десять часов общения с собаками у участников эксперимента снижался уровень стресса, но эффект быстро пропадал.
Ранее эксперты рассказали, что снизить волнение помогут виртуальные друзья.
Автор: Джанабилова Татьяна П