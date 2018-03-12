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Ученые: Игры и ухаживания за собаками успокоят студентов перед сессией
Ученые из канадского университета Британской Колумбии рассказали верный способ снизить волнение и успокоиться перед предстоящей сессией. Оказалось, студентам помогут игры и ухаживания за собаками.

Ученые: Игры и ухаживания за собаками успокоят студентов перед сессией


Многие вузы по всему миру практикуют терапию собаками, но никто не проверял помогает ли она за раз. Эмма Уорд-Гриффин с коллегами доказали эффективность методики. Домашним питомцам посвящено много разных исследований, но все они сводятся к одному: животные продлевают жизнь, улучшают самочувствие, повышают активность, поднимают настроение, снижают риск развития аллергии. Так появилась «пак-терапия», снимающая психосоматические расстройства и позволяющая быстрее реабилитироваться после инсульта.

Ученые провели двухнедельный эксперимент, попросив одну группу студентов играть с животными перед сессиями, а другую – избегать общения с четвероногими друзьями. Регулярно добровольцы проходили опросы, показавшие, что через десять часов общения с собаками у участников эксперимента снижался уровень стресса, но эффект быстро пропадал.

Ранее эксперты рассказали, что снизить волнение помогут виртуальные друзья.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 23:22
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