Ученые: Фальшивые алмазы помогут создать гигабитный квантовый интернет
Российские ученые Московского физико-технического института узнали, как можно создать гигабитный интернет. По словам отечественных физиков, в разработке квантовой Сети им помогли фальшивые алмазы и наждачная бумага.
Созданная новинка не уступает по своей скорости оптоволоконным обычным интернет-каналам. Как заявил ученый Дмитрий Федянин, еще четыре года назад специалисты обратили внимание на потенциал карбида кремния. Спустя год австралийские коллеги определили в элементе способность излучать фотоны, считающиеся на сегодня самыми главными компонентами в системе квантовой связи с высоким уровнем защиты. Аппараты предназначаются для передачи данных и применяются в промышленности.
В новом проекте его авторы с помощью основы для фальшивых алмазов попытались создать излучатели для ускорения интернета в сотни раз. Внутри кристалла каждую секунду происходит выработка более пяти миллиардов световых частиц. Для карбида кремния не нужны особые условия или специальные микроскопические схемы. Из-за этого появится возможность передачи данных в пару гигабайт за предельно короткое время.
Ранее ученые доказали нарушение законов физики в черных дырах.
Созданная новинка не уступает по своей скорости оптоволоконным обычным интернет-каналам. Как заявил ученый Дмитрий Федянин, еще четыре года назад специалисты обратили внимание на потенциал карбида кремния. Спустя год австралийские коллеги определили в элементе способность излучать фотоны, считающиеся на сегодня самыми главными компонентами в системе квантовой связи с высоким уровнем защиты. Аппараты предназначаются для передачи данных и применяются в промышленности.
В новом проекте его авторы с помощью основы для фальшивых алмазов попытались создать излучатели для ускорения интернета в сотни раз. Внутри кристалла каждую секунду происходит выработка более пяти миллиардов световых частиц. Для карбида кремния не нужны особые условия или специальные микроскопические схемы. Из-за этого появится возможность передачи данных в пару гигабайт за предельно короткое время.
Ранее ученые доказали нарушение законов физики в черных дырах.
Автор: Татьяна Кравченко