Ученые создали продлевающее жизнь лекарство
Ученые из Франции создали уникальное лекарство под названием алирокумаб. Входящее в его состав вещество может продлить жизнь и снизить на 15% риск инфаркта, инсульта и уровень холестерина. Материалы исследования появились в издании MedicalXpress.
Алирокумаб относится к ингибиторам класса PCSK9, представляющим собой моноклональные антитела, заставляющие иммунитет атаковать печеночный белок, вырабатывающий липопротеины низкой плотности или ЛПНП. После приема препарата у пациентов с высоким холестерином на 29% снижался риск преждевременной смерти.
В крови липопротеины содержатся в виде холестерина, забивающего сосуды и нарушающего работу сердца.
Ранее ученые изобрели лекарство от старости.
Алирокумаб относится к ингибиторам класса PCSK9, представляющим собой моноклональные антитела, заставляющие иммунитет атаковать печеночный белок, вырабатывающий липопротеины низкой плотности или ЛПНП. После приема препарата у пациентов с высоким холестерином на 29% снижался риск преждевременной смерти.
В крови липопротеины содержатся в виде холестерина, забивающего сосуды и нарушающего работу сердца.
Ранее ученые изобрели лекарство от старости.
Автор: Джанабилова Татьяна П