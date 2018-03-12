Связь между эмпатией и шизофренией ученые объяснили генетически
Ученые из Кембриджского университета (Британия) обнаружили, что существует тесная связь между генами человека и способностью проявлять эмпатию. Специалисты проводили исследование вместе с сотрудниками биотехнологической компании 23andMe.
Участниками эксперимента стали 46 тысяч человек, у которых были взяты образцы ДНК. Эти же люди заполнили анкеты, впоследствии по их ответам ученые вывели коэффициент эмпатии. Удалось установить, что примерно 10% различий связаны с генами, остальные зависят от ряда социальных факторов. По словам ученых, эти цифры являются серьёзными.
Результаты эксперимента помогают специалистам понять, к примеру, людей, которые страдают от аутизма, или тех, кто с трудом представляет мысли и чувства других. Автор проекта заявил, что ученые продвинулись на шаг вперед в изучении вопроса «негенетических факторов».
Ученые также нашли подтверждение ранним научным работам, в результате которых специалисты определили, что женщины чаще сопереживают, чем мужчины.
Участниками эксперимента стали 46 тысяч человек, у которых были взяты образцы ДНК. Эти же люди заполнили анкеты, впоследствии по их ответам ученые вывели коэффициент эмпатии. Удалось установить, что примерно 10% различий связаны с генами, остальные зависят от ряда социальных факторов. По словам ученых, эти цифры являются серьёзными.
Результаты эксперимента помогают специалистам понять, к примеру, людей, которые страдают от аутизма, или тех, кто с трудом представляет мысли и чувства других. Автор проекта заявил, что ученые продвинулись на шаг вперед в изучении вопроса «негенетических факторов».
Ученые также нашли подтверждение ранним научным работам, в результате которых специалисты определили, что женщины чаще сопереживают, чем мужчины.
Автор: Валерия Орлова