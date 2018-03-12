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Ученые заявили об уникальном составе первых древних зубов на Земле
Ученые Института геологии имени академика Н.П. Юшкина после проведения исследования заявили об уникальном составе первых древних зубов на Земле. Они строились благодаря неизвестным белкам и содержали много фтора.

Ученые заявили об уникальном составе первых древних зубов на Земле


В рамках наблюдения авторы проекта изучили твердые ткани вымерших конодонтов, существовавших приблизительно 500 миллионов лет назад и похожих на угрей. Древние зубы не имеют аналогов по своему составу. Специалисты применили гистохимический и морфологический анализы. Минеральная часть объектов включала в себя фторгидроксилапатит с высокими показателями стабильности в условиях большой кислотности.

В первых на Земле зубах преобладал коллагеноподобный белок, являющийся особенностью конодонтов. В соединительных тканях и костях заметили нефибриллярный тип элемента, не имеющего аналогов. Ученые пришли к выводу, что изначально они отличались по внешнему виду, а уже в процессе эволюции стали меняться. Полученные результаты повлияли на представления о биоминеральных образованиях.

Ранее эксперты извлекли никотин из зубов древних людей.

Автор: Татьяна Кравченко
Вчера, 23:58
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