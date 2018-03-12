В Китае семь лет знакомая пара нашла себя на фото 18-летней давности
В Китае пара, знакомя семь лет, нашла себя на фото, сделанном 18 лет назад. Удивительную историю опубликовало издание The Straits Times.
В 2011 году китаянка встретила в родном городе будущего супруга. Спустя год пара узаконила отношения. Потом в семье родились девочки-близняшки. Мужчина хотел узнать, на кого похожи дочки, и попросил жену показать детские снимки. Просматривая альбом, он нашел на одном из кадров, сделанных в 2000 году, себя.
На фото 17-летняя китаянка запечатлена в городе Циндао, на фоне местной достопримечательности. В углу, на заднем плане, для другого фотографа позирует ее будущий супруг. Удивительно, что познакомились они через 11 лет.
Снимки появились в Сети. Пользователи нашли в них мистику и намек на то, что пара создана друг для друга.
В 2011 году китаянка встретила в родном городе будущего супруга. Спустя год пара узаконила отношения. Потом в семье родились девочки-близняшки. Мужчина хотел узнать, на кого похожи дочки, и попросил жену показать детские снимки. Просматривая альбом, он нашел на одном из кадров, сделанных в 2000 году, себя.
На фото 17-летняя китаянка запечатлена в городе Циндао, на фоне местной достопримечательности. В углу, на заднем плане, для другого фотографа позирует ее будущий супруг. Удивительно, что познакомились они через 11 лет.
Снимки появились в Сети. Пользователи нашли в них мистику и намек на то, что пара создана друг для друга.
Автор: Джанабилова Татьяна П