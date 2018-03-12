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В Китае семь лет знакомая пара нашла себя на фото 18-летней давности
В Китае пара, знакомя семь лет, нашла себя на фото, сделанном 18 лет назад. Удивительную историю опубликовало издание The Straits Times.

В Китае семь лет знакомая пара нашла себя на фото 18-летней давности


В 2011 году китаянка встретила в родном городе будущего супруга. Спустя год пара узаконила отношения. Потом в семье родились девочки-близняшки. Мужчина хотел узнать, на кого похожи дочки, и попросил жену показать детские снимки. Просматривая альбом, он нашел на одном из кадров, сделанных в 2000 году, себя.

На фото 17-летняя китаянка запечатлена в городе Циндао, на фоне местной достопримечательности. В углу, на заднем плане, для другого фотографа позирует ее будущий супруг. Удивительно, что познакомились они через 11 лет.

Снимки появились в Сети. Пользователи нашли в них мистику и намек на то, что пара создана друг для друга.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 19:01
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