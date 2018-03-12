Скончался народный артист СССР Олег Табаков
Сегодня, 12 марта, скончался народный артист СССР Олег Табаков. Худрука театра МХТ им. Чехова не стало в возрасте 82-х лет.
Последние несколько месяцев Табаков провел в больницы. Он попал в медучреждение еще в конце ноября.
Несколько раз врачам удавалось вывести Табакова из кризиса, однако организм культурного деятеля не справился с болезнью. Точные причины смерти пока не сообщаются.
Последние несколько месяцев Табаков провел в больницы. Он попал в медучреждение еще в конце ноября.
Несколько раз врачам удавалось вывести Табакова из кризиса, однако организм культурного деятеля не справился с болезнью. Точные причины смерти пока не сообщаются.
Автор: Валерия Орлова