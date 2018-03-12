В США строят самый крупный бункер в мире для защиты от любой катастрофы
На территории штата Южная Дакота в США начали строить самый крупный бункер в мире, способный защитить людей от людей катастрофы. Жилой комплекс будет расположен на месте бывшей военной базы.
Новинка включает в себя более 550 небольших бункеров, где разместиться смогут порядка 5 тысяч человек. За постройку, имеющую дизайнерскую отделку, желающим необходимо будет отдать до 25 тысяч долларов. Подземные здания создадут для обеспечения безопасности при каких-либо серьезных катастрофах.
Ранее сообщалось о подготовке 1% Земли к апокалипсису.
Новинка включает в себя более 550 небольших бункеров, где разместиться смогут порядка 5 тысяч человек. За постройку, имеющую дизайнерскую отделку, желающим необходимо будет отдать до 25 тысяч долларов. Подземные здания создадут для обеспечения безопасности при каких-либо серьезных катастрофах.
Ранее сообщалось о подготовке 1% Земли к апокалипсису.
Автор: Татьяна Кравченко