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Учёные считают стрессом и депрессию заразными «инфекциями»
Учёные рассказали о возможности заразиться депрессией и стрессом. Подобная «инфекция», считают медики Института Хоччисса при Университете Калгари, приводит к изменению структуры мозга.

Учёные считают стрессом и депрессию заразными «инфекциями»


Опыты на лабораторных грызунах продемонстрировали, что увеличение гормона стресса у одной особи способно спровоцировать изменение активности ЦНС у другого представителя группы. Исследователи отметили, что еще одним заметным изменением становится переформатирование работы нейронов.

«Заражение» стрессом вместе с угнетением ЦНС может распространяться на 2-х и больше грызунов. Специалисты не исключают, что подобный механизм распространения стресса посредством социального взаимодействия имеется у людей. Учёные рассматривают негативные последствия постоянного контакта с источником депрессии, как опасный фактор, способный привести к серьёзным сбоям в функциях нервной системы. Вдобавок, стрессы повышают риски развития нейродегенеративных заболеваний.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 00:30
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