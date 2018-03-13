Учёные считают стрессом и депрессию заразными «инфекциями»
Учёные рассказали о возможности заразиться депрессией и стрессом. Подобная «инфекция», считают медики Института Хоччисса при Университете Калгари, приводит к изменению структуры мозга.
Опыты на лабораторных грызунах продемонстрировали, что увеличение гормона стресса у одной особи способно спровоцировать изменение активности ЦНС у другого представителя группы. Исследователи отметили, что еще одним заметным изменением становится переформатирование работы нейронов.
«Заражение» стрессом вместе с угнетением ЦНС может распространяться на 2-х и больше грызунов. Специалисты не исключают, что подобный механизм распространения стресса посредством социального взаимодействия имеется у людей. Учёные рассматривают негативные последствия постоянного контакта с источником депрессии, как опасный фактор, способный привести к серьёзным сбоям в функциях нервной системы. Вдобавок, стрессы повышают риски развития нейродегенеративных заболеваний.
Опыты на лабораторных грызунах продемонстрировали, что увеличение гормона стресса у одной особи способно спровоцировать изменение активности ЦНС у другого представителя группы. Исследователи отметили, что еще одним заметным изменением становится переформатирование работы нейронов.
«Заражение» стрессом вместе с угнетением ЦНС может распространяться на 2-х и больше грызунов. Специалисты не исключают, что подобный механизм распространения стресса посредством социального взаимодействия имеется у людей. Учёные рассматривают негативные последствия постоянного контакта с источником депрессии, как опасный фактор, способный привести к серьёзным сбоям в функциях нервной системы. Вдобавок, стрессы повышают риски развития нейродегенеративных заболеваний.
Автор: Валерий Антонов