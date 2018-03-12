Названа причина смерти Олега Табакова
СМИ назвали причину смерти известного актера и режиссера Олега Табакова. 82-летнего культурного деятеля отключили от всех систем жизнеобеспечения. Медики боролись за жизнь народного артиста несколько месяцев.
Продолжительное время Табаков находился в состоянии искусственной комы. Врачи решили прибегнуть к данному методу, чтобы облегчить нагрузку на организм. По их мнению, он должен был бороться непосредственно с недугом. Позже сообщалось, что худрук МХТ им. Чехова пришел в создание и стал узнавать своих родных. Сегодня у него произошел сердечный приступ, в 15 минут пятого актера не стало.
Новость о том, что Табаков попал в реанимационное отделение, появилась 27 ноября прошлого года. Медики диагностировал и у него сепсис.
Продолжительное время Табаков находился в состоянии искусственной комы. Врачи решили прибегнуть к данному методу, чтобы облегчить нагрузку на организм. По их мнению, он должен был бороться непосредственно с недугом. Позже сообщалось, что худрук МХТ им. Чехова пришел в создание и стал узнавать своих родных. Сегодня у него произошел сердечный приступ, в 15 минут пятого актера не стало.
Новость о том, что Табаков попал в реанимационное отделение, появилась 27 ноября прошлого года. Медики диагностировал и у него сепсис.
Автор: Валерия Орлова