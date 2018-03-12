В «Домодедово» пассажир умер на борту вылетавшего в Анталию самолета
В Москве, в аэропорту «Домодедово», пассажир умер на борту вылетавшего в Анталию самолета. Инцидент прокомментировали экстренные службы
«Около часа назад к вылету готовился самолет, находящийся на балансе «Уральских авиалиний». Один из пассажиров почувствовал себя плохо, поэтому экипаж вызвал к трапу скорую помощь, но врачам не удалось его спасти», - говорится в сообщении.
Вылет в Турцию задержан до окончания процедуры оформления необходимых формальностей.
Ранее пассажир умер на борту самолета, прибывшего в Москву из Новосибирска.
«Около часа назад к вылету готовился самолет, находящийся на балансе «Уральских авиалиний». Один из пассажиров почувствовал себя плохо, поэтому экипаж вызвал к трапу скорую помощь, но врачам не удалось его спасти», - говорится в сообщении.
Вылет в Турцию задержан до окончания процедуры оформления необходимых формальностей.
Ранее пассажир умер на борту самолета, прибывшего в Москву из Новосибирска.
Автор: Джанабилова Татьяна П