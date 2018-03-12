МХТ имени Чехова расскажет дополнительно о месте прощания с Олегом Табаковым
Представители МХТ имени Чехова заявили, что собираются дополнительно рассказать о месте прощания и похоронах российского актера Олега Табакова. Работники пресс-службы подтвердили сведения об уходе из жизни худрука драматического театра.
Последним временем Олег Табаков вынужден был проходить лечение в московской клинике. В Сети распространялась информация о тяжелом состоянии знаменитости. Позже в МХТ имени Чехова подтвердили сведения о смерти заслуженного артиста СССР. 82-летнего актера, боровшегося с тяжелым недугом, отключили от систем жизнеобеспечения, у него случился сердечный приступ.
Олег Табаков некоторое время находился в состоянии искусственной комы. Для постановки диагноза и выбора правильного лечения ради актера приезжали иностранные медицинские специалисты. Первое время художественный руководитель почти не узнавал своих близких.
Последним временем Олег Табаков вынужден был проходить лечение в московской клинике. В Сети распространялась информация о тяжелом состоянии знаменитости. Позже в МХТ имени Чехова подтвердили сведения о смерти заслуженного артиста СССР. 82-летнего актера, боровшегося с тяжелым недугом, отключили от систем жизнеобеспечения, у него случился сердечный приступ.
Олег Табаков некоторое время находился в состоянии искусственной комы. Для постановки диагноза и выбора правильного лечения ради актера приезжали иностранные медицинские специалисты. Первое время художественный руководитель почти не узнавал своих близких.
Автор: Татьяна Кравченко