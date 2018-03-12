Сотрудники итальянского кладбища относили черепа в ломбард
В Италии были арестованы 15 работников туринского кладбища. Они обвиняются во вскрытии могил усопших в целях получения украшений и золота. Злоумышленники организовали пункт сбора ценностей с тел захороненных граждан в раздевалке собственной конторы.
В целях наживы они забирали даже зубы, а один раз принесли в пункт покупки золота целый череп. Расследование против сотрудников муниципального кладбища стартовало в октябре 2016 года. Удалось установить, что могильщики проводили подделку документов с разрешением на проведение эксгумации старых могил. При кремации родственникам умерших приходилось платить 750 евро по факту проведения дополнительных работ.
После вскрытия могил преступники забирали все драгоценности и золотые зубы покойников. Ценности они впоследствии сбывали скупщику по стоимости 15 евро за каждый грамм. Мать покупателя, по словам следствия, периодически получала награбленное непосредственно на кладбище. Пятнадцать членов этой банды поместили под домашний арест. Кроме осквернения могил в своё рабочее время они готовили барбекю на территории кладбища.
В целях наживы они забирали даже зубы, а один раз принесли в пункт покупки золота целый череп. Расследование против сотрудников муниципального кладбища стартовало в октябре 2016 года. Удалось установить, что могильщики проводили подделку документов с разрешением на проведение эксгумации старых могил. При кремации родственникам умерших приходилось платить 750 евро по факту проведения дополнительных работ.
После вскрытия могил преступники забирали все драгоценности и золотые зубы покойников. Ценности они впоследствии сбывали скупщику по стоимости 15 евро за каждый грамм. Мать покупателя, по словам следствия, периодически получала награбленное непосредственно на кладбище. Пятнадцать членов этой банды поместили под домашний арест. Кроме осквернения могил в своё рабочее время они готовили барбекю на территории кладбища.
Автор: Валерий Антонов