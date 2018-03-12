Астрономы нашли потенциально обитаемую планету недалеко от Солнца
Орбитальный телескоп «Кеплер» обнаружил 15 новых экзопланет недалеко от пределов Солнечной системы. Одна из них, как считают астрономы Технологического института Токио, является потенциально обитаемой, так как может обладать земной атмосферой и океанами.
Японские специалисты изучили снимки, сделанные аппаратом «Кеплер» и обнаружили 15 экзопланет, вращающихся вокруг спокойных красных карликов, а не вокруг активного Светила. Одна из них находится в так называемой «зоне жизни», что может говорить о наличии атмосферы и водных недр на ее поверхности. В настоящий момент ученые не дают громких заявлений, однако предполагают, что в скором времени двойник Земли будет обнаружен.
Астрономы считают, что найденные экзопланеты по климату схожи с Венерой из-за низких температур, однако одна система имеет некоторые отличия. Она получила название K2-155 и находится в созвездии Тельца. В ее центре расположена планета, которая может претендовать на звание двойника Земли благодаря схожести в атмосфере и гидрологических условиях. Подтвердить или опровергнуть данное предположение поможет телескоп TESS, запущенный NASA на орбиту в конце нынешнего года.
Японские специалисты изучили снимки, сделанные аппаратом «Кеплер» и обнаружили 15 экзопланет, вращающихся вокруг спокойных красных карликов, а не вокруг активного Светила. Одна из них находится в так называемой «зоне жизни», что может говорить о наличии атмосферы и водных недр на ее поверхности. В настоящий момент ученые не дают громких заявлений, однако предполагают, что в скором времени двойник Земли будет обнаружен.
Астрономы считают, что найденные экзопланеты по климату схожи с Венерой из-за низких температур, однако одна система имеет некоторые отличия. Она получила название K2-155 и находится в созвездии Тельца. В ее центре расположена планета, которая может претендовать на звание двойника Земли благодаря схожести в атмосфере и гидрологических условиях. Подтвердить или опровергнуть данное предположение поможет телескоп TESS, запущенный NASA на орбиту в конце нынешнего года.
Автор: Татьяна Свиридова