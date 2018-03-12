Умер знаменитый французский кутюрье 91-летний Юбер де Живанши
Умер знаменитый французский кутюрье 91-летний Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши. Трагическое известие сообщило агентство AFP.
Маркиз был правнуком живописца Пьера-Адольфа Бадена. Свою карьеру он начал в 1952 году. Являясь самым молодым дизайнером одежды высокой моды, он стал основателем модного дома Givenchy. Живанши выбрал в качестве музы актрису Одри Хепберн, с которой познакомился в 1954 году на съемках картины «Сабрина».
Модельер и актриса стали настоящими друзьями. В 1957 году Живанши преподнес ей свои первый духи L’Interdit. Кутюрье также одевал Жаклин Кеннеди, которая даже на похороны мужа Джона Кеннеди надела платье от его модного дома.
Ранее сообщалось о смерти народного артиста СССР Олега Табакова.
Маркиз был правнуком живописца Пьера-Адольфа Бадена. Свою карьеру он начал в 1952 году. Являясь самым молодым дизайнером одежды высокой моды, он стал основателем модного дома Givenchy. Живанши выбрал в качестве музы актрису Одри Хепберн, с которой познакомился в 1954 году на съемках картины «Сабрина».
Модельер и актриса стали настоящими друзьями. В 1957 году Живанши преподнес ей свои первый духи L’Interdit. Кутюрье также одевал Жаклин Кеннеди, которая даже на похороны мужа Джона Кеннеди надела платье от его модного дома.
Ранее сообщалось о смерти народного артиста СССР Олега Табакова.
Автор: Джанабилова Татьяна П