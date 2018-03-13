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Ученые научились «заправлять» автомобили банками из-под газировки
Ученые кафедры цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС» во главе с немецким профессором Александром Громовым разработали новую технологию по получению водорода, являющегося альтернативным экологически чистым топливом для автомобилей, из отходов алюминия и металлов. Сырьем в данном случае выступают банки из-под газировок, а одной такой тары будет достаточно для преодоления 20 километров.

Ученые научились «заправлять» автомобили банками из-под газировки


Ученые решили найти новый способ получения топлива, используя различные отходы. В данном эксперименте использовался алюминий, который затрачивается на изготовление банок для сладких и газированных напитков. Ежегодно предприятия используют для этой цели около 40 тысяч тонн данного металла, который в конечном итоге оказывается на свалке. Более того, актуальной остается проблема по переработке вторсырья и мусора, а новая технология поможет решить данный вопрос.

В своем проекте «металлический алюминий – вода» ученые воспользовались отходами для получения водорода. Алюминий вступает в реакцию с водой, выделяя при этом свободный водород, который при сжигании может использоваться в виде топлива. Данный процесс происходит довольно медленно, поэтому ученые решили измельчить и обработать исходный материал. Более того, полученная технология обладает пожарной и взрывной безопасностью, что также немало важно в производстве топлива. Авторы проекта уверены, что их методика позволит решить вопрос по утилизации мусора, предоставит сравнительно недорогое топливо и привлечет внимание общества к проблеме по сортировке мусора.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 01:00
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