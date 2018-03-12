Актер Евгений Миронов приехал в больницу ради прощания с Олегом Табаковым
Актер Евгений Миронов, известный своей ролью в экранизации романа Достоевского «Идиот», приехал в больницу ради прощания с Олегом Табаковым. Заслуженный артист СССР ушел на 83-м году жизни после борьбы с тяжелой болезнью.
Евгений Миронов решил приехать в московскую клинику, где лечился Олег Табаков. Еще с осени 82-летний исполнитель находился под наблюдением медиков. Ради него в Россию приезжали заграничные специалисты для проведения полного осмотра. Врачи ввели худрука драматического театра в состояние искусственной комы. После выхода из нее артист практически никого не узнавал.
Позже оказалось, что Олега Табакова решили отключить от систем, предназначенных для обеспечения жизни. Также в МХТ имени Чехова пообещали дополнительно рассказать о похоронах и назвать место прощания с актером.
Евгений Миронов решил приехать в московскую клинику, где лечился Олег Табаков. Еще с осени 82-летний исполнитель находился под наблюдением медиков. Ради него в Россию приезжали заграничные специалисты для проведения полного осмотра. Врачи ввели худрука драматического театра в состояние искусственной комы. После выхода из нее артист практически никого не узнавал.
Позже оказалось, что Олега Табакова решили отключить от систем, предназначенных для обеспечения жизни. Также в МХТ имени Чехова пообещали дополнительно рассказать о похоронах и назвать место прощания с актером.
Автор: Татьяна Кравченко