"Плачем все": Владимир Винокур скорбит по Олегу Табакову
Известный комик Владимир Винокур скорбит по своему другу Олегу Табакову. В его профиле в социальной сети Instagram появилось совместное фото знаменитостей.
Фолловеры под постом начали выражать свои соболезнования в связи с кончиной худрука МХТ имени Чехова. Табакова не стало сегодня, 12 марта. Медики отключили его от всех аппаратов жизнеобеспечения, у него произошел сердечный приступ.
«Всегда надеешься, что это-неправда!?!? Олег!!! Дорогой!!! Плачем все!!» - подписал публикацию Табаков.
Фолловеры под постом начали выражать свои соболезнования в связи с кончиной худрука МХТ имени Чехова. Табакова не стало сегодня, 12 марта. Медики отключили его от всех аппаратов жизнеобеспечения, у него произошел сердечный приступ.
Автор: Валерия Орлова