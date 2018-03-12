В волосах людей с лишним весом обнаружили дефицит цветных металлов
Российские исследователи выявили недостаток цветных металлов в волосах людей, страдающих ожирением, и переизбыток алюминия и мышьяка. По мнению ученых, некоторые заболевания, связанные с лишним весом, развиваются из-за нарушения в организме обмена микроэлементов и отклонением их концентрации от нормального уровня.
В исследовании, описанном на страницах научного журнала Biological Trace Elements Research, участвовали 122 человека с индексом массы тела (ИМТ) превышал показатели 24,99 и 30. Кроме того, в эксперименте задействовали контрольную группу, включавшую 106 человек без лишнего веса. У всех добровольцев срезали пряди волос в области затылка и с помощью масс-спектрометрии выявляли в них содержание микроэлементов, а также сделали анализ крови каждого участника, чтобы установить качество обмена веществ.
Как показало исследование, в волосах людей с ожирением количество венщест намного ниже, нежели у их оппонентов с нормальным весом. Однако у полных содержание алюминия и мышьяка значительно завышено. Специалисты выяснили, что эти сбои связаны с обменными процессами, давлением и массой тела, и не исключают их негативного влияния на метаболизм.
В исследовании, описанном на страницах научного журнала Biological Trace Elements Research, участвовали 122 человека с индексом массы тела (ИМТ) превышал показатели 24,99 и 30. Кроме того, в эксперименте задействовали контрольную группу, включавшую 106 человек без лишнего веса. У всех добровольцев срезали пряди волос в области затылка и с помощью масс-спектрометрии выявляли в них содержание микроэлементов, а также сделали анализ крови каждого участника, чтобы установить качество обмена веществ.
Как показало исследование, в волосах людей с ожирением количество венщест намного ниже, нежели у их оппонентов с нормальным весом. Однако у полных содержание алюминия и мышьяка значительно завышено. Специалисты выяснили, что эти сбои связаны с обменными процессами, давлением и массой тела, и не исключают их негативного влияния на метаболизм.
Автор: Ева Вит