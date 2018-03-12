Филипп Киркоров скорбит в связи с кончиной Олега Табакова
Филипп Киркоров горюет в связи с кончиной 82-летнего народного артиста СССР Олега Табакова. Актера, который долго болел, не стало 12 марта. Соответствующий пост певец разместил в микроблоге Instagram.
"Лучшие и гениальные личности современности уходят один за одним. Мы росли на их творчестве, учились и пытались стать хоть немного похожими на них. Спасибо вам, Олег Павлович! Вечная память! Соболезную семье и Марине Зудиной", - написал исполнитель.
В комментариях к посту пользователи выразили свои соболезнования близким Олега Табакова. Для многих актер был примером, кумиром, лучиком света, тянущимся из детских воспоминаний о Матроскине. Судя по подписям к снимку, жители многих стран считают уход знаменитости потерей для общества, страны, мира.
"Лучшие и гениальные личности современности уходят один за одним. Мы росли на их творчестве, учились и пытались стать хоть немного похожими на них. Спасибо вам, Олег Павлович! Вечная память! Соболезную семье и Марине Зудиной", - написал исполнитель.
В комментариях к посту пользователи выразили свои соболезнования близким Олега Табакова. Для многих актер был примером, кумиром, лучиком света, тянущимся из детских воспоминаний о Матроскине. Судя по подписям к снимку, жители многих стран считают уход знаменитости потерей для общества, страны, мира.
Автор: Джанабилова Татьяна П