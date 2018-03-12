Валерия опубликовала в Instagram пост скорби в связи со смертью Олега Табакова
Известная и популярная певица Валерия решила выразить свои соболезнования из-за смерти Олега Табакова. На своей странице в Instagram звезда опубликовала соответствующий пост.
В своем микроблоге Валерия разместила совместный с Олегом Табаковым снимок. В подписи к фото певица сообщила: «Бесконечно жаль... Великий Олег Павлович Табаков. Человечище».
Фолловеры принялись выражать и свои соболезнования по поводу смерти артиста, согласившись с Валерией в том, что актер был настоящим талантом и великим человеком.
Известно, что Олег Табаков скончался сегодня в 16:15 в больнице в результате остановки сердца.
В своем микроблоге Валерия разместила совместный с Олегом Табаковым снимок. В подписи к фото певица сообщила: «Бесконечно жаль... Великий Олег Павлович Табаков. Человечище».
Фолловеры принялись выражать и свои соболезнования по поводу смерти артиста, согласившись с Валерией в том, что актер был настоящим талантом и великим человеком.
Известно, что Олег Табаков скончался сегодня в 16:15 в больнице в результате остановки сердца.
Автор: Татьяна Свиридова