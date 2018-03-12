Пореченков назвал смерть Табакова большой утратой для театра
Сегодня, 12 марта, после продолжительной болезни скончался выдающийся актер 82-летний Олег Табаков. Его коллега Михаил Пореченков назвал смерть народного артиста большой утратой для театра «Табакерка».
«Я приношу соболезнования всем, кто лично знал Олега Павловича: его труппе в МХТ, близким, коллегам, родным, друзьям. Он был великим мастером, преподавателем, режиссером и хорошим человеком. До последнего Табаков выходил на сцену и пытался сделать русский театр знаменитым на весь мир», - сказал Пореченков.
Актер благодарен судьбе, которая 13 лет назад свела его с Табаковым. Он многому его научил и наполнил жизнь счастьем.
Ранее смерть Табакова прокомментировал Киркоров.
«Я приношу соболезнования всем, кто лично знал Олега Павловича: его труппе в МХТ, близким, коллегам, родным, друзьям. Он был великим мастером, преподавателем, режиссером и хорошим человеком. До последнего Табаков выходил на сцену и пытался сделать русский театр знаменитым на весь мир», - сказал Пореченков.
Актер благодарен судьбе, которая 13 лет назад свела его с Табаковым. Он многому его научил и наполнил жизнь счастьем.
Ранее смерть Табакова прокомментировал Киркоров.
Автор: Джанабилова Татьяна П