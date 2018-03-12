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Пореченков назвал смерть Табакова большой утратой для театра
Сегодня, 12 марта, после продолжительной болезни скончался выдающийся актер 82-летний Олег Табаков. Его коллега Михаил Пореченков назвал смерть народного артиста большой утратой для театра «Табакерка».

Пореченков назвал смерть Табакова большой утратой для театра


«Я приношу соболезнования всем, кто лично знал Олега Павловича: его труппе в МХТ, близким, коллегам, родным, друзьям. Он был великим мастером, преподавателем, режиссером и хорошим человеком. До последнего Табаков выходил на сцену и пытался сделать русский театр знаменитым на весь мир», - сказал Пореченков.

Актер благодарен судьбе, которая 13 лет назад свела его с Табаковым. Он многому его научил и наполнил жизнь счастьем.

Ранее смерть Табакова прокомментировал Киркоров.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:27
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