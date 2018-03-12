Ирина Лобачева тайно вышла замуж за 29-летнего фигуриста
Ирина Лобачева тайно вступила в брак с 29-летним фигуристом Иваном Третьяковым. Спортсменка 45 лет заявила, что желает подарить новому возлюбленному ребенка.
При этом формулировка оказалась достаточно расплывчатой из-за чего поклонники Лобачевой сомневаются действительно ли пара стала мужем и женой либо пока речь идет исключительно о сожительстве. Спортсменка на это ответила, что официальное оформление отношений произошло 4 августа 2017 года. На самой регистрации присутствовало мало людей, поскольку церемония была тайной.
«Да, мы официально вступили в брак еще 4 августа, а до этого в течение года жили вместе. Это Иван настоял, чтобы мы отправились в ЗАГС. С его стороны - очень правильный жест, который я, разумеется, оценила. Хотел продемонстрировать, что он настоящий мужчина и берет ответственность за женщину», – отметила знаменитость во время общения с журналистами.
Согласно словам Лобачевой, на её тайной свадьбе были исключительно родные и ученики. Сын спортсменки, которому на тот момент было 14 лет, вначале не принял Ивана и препятствовал свадьбе матери. Впоследствии Третьякову удалось найти подход к мальчику.
При этом формулировка оказалась достаточно расплывчатой из-за чего поклонники Лобачевой сомневаются действительно ли пара стала мужем и женой либо пока речь идет исключительно о сожительстве. Спортсменка на это ответила, что официальное оформление отношений произошло 4 августа 2017 года. На самой регистрации присутствовало мало людей, поскольку церемония была тайной.
«Да, мы официально вступили в брак еще 4 августа, а до этого в течение года жили вместе. Это Иван настоял, чтобы мы отправились в ЗАГС. С его стороны - очень правильный жест, который я, разумеется, оценила. Хотел продемонстрировать, что он настоящий мужчина и берет ответственность за женщину», – отметила знаменитость во время общения с журналистами.
Согласно словам Лобачевой, на её тайной свадьбе были исключительно родные и ученики. Сын спортсменки, которому на тот момент было 14 лет, вначале не принял Ивана и препятствовал свадьбе матери. Впоследствии Третьякову удалось найти подход к мальчику.
Автор: Валерий Антонов