Ученые нашли древнюю статую танцующего Шивы в индийской деревне Бандха Пара
Ученые Индийского национального фонда искусства и культурного наследия после проведения исследований обнаружили в деревне Бандха Пара древнюю статую танцующего Шивы. Находку изготовили приблизительно в VIII веке.
По мнению авторов проекта, статуя танцующего Шивы в прошлом могла быть установлена на вершине храма. Раскопки археологи проводили на берегу пруда под названием Деви Бандх. Длина обнаруженного артефакта достигает 1,2 метров в высоту, а также весит около 200 килограммов. Изначально специалисты думали, что отыскали изображение богини Дурга. Мнение изменилось, когда ученые заметили традиционный символ в виде полумесяца.
Как заявил Дипака Панда, являющийся главой исследования, статуя танцующего Шивы может быть так называемой «амалакой». Этот особый каменный диск обычно устанавливается вверху храмов. Археологи предполагают, что под землей может находиться и само здание. Также существует большая вероятность, что постройку давно разрушили. В дальнейшем авторы проекта намерены провести дополнительные исследования местности и отыскать другие артефакты.
Ранее в США под водой нашли массовое захоронение людей.
По мнению авторов проекта, статуя танцующего Шивы в прошлом могла быть установлена на вершине храма. Раскопки археологи проводили на берегу пруда под названием Деви Бандх. Длина обнаруженного артефакта достигает 1,2 метров в высоту, а также весит около 200 килограммов. Изначально специалисты думали, что отыскали изображение богини Дурга. Мнение изменилось, когда ученые заметили традиционный символ в виде полумесяца.
Как заявил Дипака Панда, являющийся главой исследования, статуя танцующего Шивы может быть так называемой «амалакой». Этот особый каменный диск обычно устанавливается вверху храмов. Археологи предполагают, что под землей может находиться и само здание. Также существует большая вероятность, что постройку давно разрушили. В дальнейшем авторы проекта намерены провести дополнительные исследования местности и отыскать другие артефакты.
Ранее в США под водой нашли массовое захоронение людей.
Автор: Татьяна Кравченко