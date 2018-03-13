Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018
exclusive / Наука

Ученые нашли древнюю статую танцующего Шивы в индийской деревне Бандха Пара
Ученые Индийского национального фонда искусства и культурного наследия после проведения исследований обнаружили в деревне Бандха Пара древнюю статую танцующего Шивы. Находку изготовили приблизительно в VIII веке.

Ученые нашли древнюю статую танцующего Шивы в индийской деревне Бандха Пара


По мнению авторов проекта, статуя танцующего Шивы в прошлом могла быть установлена на вершине храма. Раскопки археологи проводили на берегу пруда под названием Деви Бандх. Длина обнаруженного артефакта достигает 1,2 метров в высоту, а также весит около 200 килограммов. Изначально специалисты думали, что отыскали изображение богини Дурга. Мнение изменилось, когда ученые заметили традиционный символ в виде полумесяца.

Как заявил Дипака Панда, являющийся главой исследования, статуя танцующего Шивы может быть так называемой «амалакой». Этот особый каменный диск обычно устанавливается вверху храмов. Археологи предполагают, что под землей может находиться и само здание. Также существует большая вероятность, что постройку давно разрушили. В дальнейшем авторы проекта намерены провести дополнительные исследования местности и отыскать другие артефакты.

Ранее в США под водой нашли массовое захоронение людей.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 01:29
Читайте также
Украина намерена взыскать $8 млрд в качестве
СМИ: российский самолет Ил-76 нарушил воздушную
Владимир Путин глубоко соболезнует родным Олега
Криптобиржа Binance заплатит за информацию о
Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат
«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией
Министр энергетики Польши призвал не закупать
Евросоюз официально продлил на полгода
Жители Новокузнецка останутся на два дня без
В Уфе жители двух районов останутся без холодного
Киев вызвал повестками российских судей из-за
В центре Ростова нашли древнее захоронение с
Добавление комментария
Последние новости
13.03, 05:30 Создатель Amazon считает Землю абсолютной жемчужиной и
13.03, 05:00 Компания Brabham опубликовала аудиотизер своего нового
13.03, 04:30 "Судьба человека": Гвоздикова заявила о своём презрении
13.03, 04:00 Лена Миро едко прокомментировала новость о беременности
13.03, 03:30 "Ты не поверишь!": Дима Билан сообщил об усталости от
13.03, 03:00 Ученые: Женщины-инициаторы меньше сожалеют о случайном
13.03, 02:30 Aston Martin разрабатывает «младшего» брата гиперкара
13.03, 02:03 В США ученые через 15 лет будут получать дешевую энергию
13.03, 01:29 Ученые нашли древнюю статую танцующего Шивы в индийской
13.03, 01:00 Ученые научились «заправлять» автомобили банками из-под
13.03, 00:30 Учёные считают стрессом и депрессию заразными
12.03, 23:58 Ученые заявили об уникальном составе первых древних
12.03, 23:41 Связь между эмпатией и шизофренией ученые объяснили
12.03, 23:22 Ученые: Игры и ухаживания за собаками успокоят студентов
12.03, 22:59 Ученые ежегодно регистрируют до 10 тысяч сигналов из
12.03, 22:41 Новый бюджетный MacBook получит Retina-дисплей
12.03, 22:20 Актриса Наталья Рудова назвала Анну Седокову «скучной
12.03, 22:00 Audi показала тизер виртуального концепта для
12.03, 21:50 "На самом деле": Виталина Цымбалюк-Романовская ударила
12.03, 21:37 В феврале КамАЗ увеличил производство на 11%