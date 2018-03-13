В США ученые через 15 лет будут получать дешевую энергию от термоядерного реактора
Массачусетский технологический институт (MIT) заключил соглашение с Fusion Systems в области производства "зеленой" энергии. Проект Sparc, рассчитанный на 15 лет, предусматривает разработку и строительство уникального термоядерного реактора, позволяющего получать огромное количество возобновляемой и практически бесплатной энергии.
Ученые всего мира ведут разработки в области энергетики, пытаясь увести человечество от угольной, газовой и нефтяной зависимостей. В США научные сотрудники MIT на основе нового класса высокотемпературных сверхпроводников, а также используя малогабаритные сверхмощные магниты, готовы запустить реакцию синтеза, дающую гораздо больше энергии, чем потребляет термоядерный реактор. Заключив соглашение с Fusion Systems, энтузиастам дешевой "зеленой" энергии уже удалось получить для реализации проекта Sparc порядка 50 млн. долларов от итальянских инвесторов. На эти деньги ученые планируют построить новый тип термоядерного реактора, используя новейшие знания в области сверхпроводников.
Если проект Sparc будет реализован, то производимой им энергии хватит для полного обеспечения небольшого города, хотя ученые пока сомневаются, что 15 лет будет достаточно для полноценного перехода к добыче "зеленой" энергии.
Ученые всего мира ведут разработки в области энергетики, пытаясь увести человечество от угольной, газовой и нефтяной зависимостей. В США научные сотрудники MIT на основе нового класса высокотемпературных сверхпроводников, а также используя малогабаритные сверхмощные магниты, готовы запустить реакцию синтеза, дающую гораздо больше энергии, чем потребляет термоядерный реактор. Заключив соглашение с Fusion Systems, энтузиастам дешевой "зеленой" энергии уже удалось получить для реализации проекта Sparc порядка 50 млн. долларов от итальянских инвесторов. На эти деньги ученые планируют построить новый тип термоядерного реактора, используя новейшие знания в области сверхпроводников.
Если проект Sparc будет реализован, то производимой им энергии хватит для полного обеспечения небольшого города, хотя ученые пока сомневаются, что 15 лет будет достаточно для полноценного перехода к добыче "зеленой" энергии.
Автор: Артемов Сергей