"Сложно говорить": Гафт выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова
Известный российский актер Валентин Гафт выразил свое мнение относительно смерти своего коллеги Олега Табакова. Артист заявил, что считал Табакова своим другом и великим артистом, о смерти которого сложно говорить.
Валентин Гафт рассказал, что вместе с Олегом Табаковым учился на одном курсе. Артисты неоднократно пересекались не только на сцене, но и в жизни, поэтому считались друзьями. Утрата «великого человека и не менее великого артиста» вызывает у Гафта неприятные эмоции, поэтому говорить о смерти коллеги и товарища довольно сложно.
Сегодня стало известно о том, что Олег Табаков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Последние дни артист театра и кино провел в больнице, находясь под аппаратом искусственного дыхания.
Валентин Гафт рассказал, что вместе с Олегом Табаковым учился на одном курсе. Артисты неоднократно пересекались не только на сцене, но и в жизни, поэтому считались друзьями. Утрата «великого человека и не менее великого артиста» вызывает у Гафта неприятные эмоции, поэтому говорить о смерти коллеги и товарища довольно сложно.
Сегодня стало известно о том, что Олег Табаков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Последние дни артист театра и кино провел в больнице, находясь под аппаратом искусственного дыхания.
Автор: Татьяна Свиридова