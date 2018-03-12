Владимир Путин глубоко соболезнует родным Олега Табакова
Владимир Путин сильно переживает и глубоко соболезнует россиянам и родным 82-летнего Олега Табакова, скончавшегося от болезни 12 марта. Слова президента России процитировал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Владимира Владимировича известили о трагедии. Президент скорбит вместе с родными и близким Олега Павловича, а также многочисленной армией ценителей его таланта, живущей на территории постсоветского пространства», - говорится в сообщении.
Ранее смерть Табакова прокомментировал Киркоров.
«Владимира Владимировича известили о трагедии. Президент скорбит вместе с родными и близким Олега Павловича, а также многочисленной армией ценителей его таланта, живущей на территории постсоветского пространства», - говорится в сообщении.
Ранее смерть Табакова прокомментировал Киркоров.
Автор: Джанабилова Татьяна П