Скончался отец "Табакерки": Лучшие роли народного артиста СССР Олега Табакова













Действия данного фильма, который вышел на экраны в 1969 году, развиваются в одном из маленьких городов в годы Гражданской войны. Власть в нем меняется каждую неделю, времена являются не самыми хорошими.Главным героем выступает режиссер-самоучка Володя. Чтобы стать узнаваемым, он решил взять себе псевдоним Искермас. Персонажа не интересуют все тяготы военного времени. Он является самым настоящим энтузиастом, которого полностью поглотила идея создания революционного театра.Режиссером фильма является Владимир Бычков. Действия в кинокартине разворачиваются в годы Гражданской войны. Главного персонажа Макара Овчинников играет Олег Табаков. Ему предстоит расследовать пропажу ценностей, которые оказались конфискованы у царской семьи.Во время работы Овчинников знакомится с бывшим преподавателем фехтования у княжеских детей по имени Маркиз. Также круг его приятелей пополняется бродягой Кешкой. Сначала герои конфликтуют, что потом становятся настоящими друзьями.Произведение великого классика Гончарова экранизировал Никита Михалков. Главная роль досталась Олегу Табакову, которого на экране увидели как Илью Ильича, ленивого владельца небольшого имения, находящегося недалеко от Санкт-Петербурга. Персонаж всю свою жизнь проводил, ничего не делая. В результате он впадает в тоску, но в то же время ничего не хочет изменить.В этом фильме Табаков сыграл второстепенную роль, однако довольно заметную. На экранах он предстал в качестве начальника главного персонажа. На первом плане отчетливо просматриваются взаимоотношения героев, в частности, их любовный треугольник. Главного персонажа зовут Сергей. Накануне своего 40-летнего юбилея он подводит итоги прожитых лет, понимая, что не удовлетворен своей жизнью. Персонаж не доволен женой, работой, друзьями.В этой легендарной киноленте Табаков также сыграл второстепенную роль, но зато эффектную. Определенно, способность убедительно скрывать героя противоположного пола является высшим пилотажем мастерства. В киноленте Олег Табаков превращается в злую мисс Эндрю.Режиссеры рассказывали, что для грандиозного перевоплощения не потребовалось много грима. Куда более важное значение имела игра Олега Табакова. Персонаж получился именно таким, каким его видели создатели. Сообщалось, чтобы лучше вжиться в образ, актер наблюдал за поведением собственной тещи.На этой сказке выросло не одно поколение. Наверняка, все помнят историю об обыкновенном мальчике, которого воспитывали как царевича и о ключице, подменившей детей. Одного из ярких персонажей сыграл Олег Табаков. Речь идет о Кощее Бессмертном. Несмотря на то, что герой относится к категории отрицательных, в него просто влюбились все зрители. В итоге Кощей получился совсем не таким, как все рисовали себе в воображении. Он выглядит самодовольным, упитанным и юморным.Фильм рассказывает о сельской учительницы Насте, которая решает разыскать своего отца. Она знает только его имя – Павел, а также то, что мама познакомилась с ним, находясь на отдыхе в пансионате «Солнечный».Когда девушка осталась сиротой, ей было не у кого спросить об отце. Она решила опубликовать в газете ранее не отправленное письмо мамы, на которое сразу откликнулись три человека. Один из них – Олег Табаков.Действия в фильме разворачиваются накануне Нового года. В один из роддомов, поступает женщина, которая попала в ДТП. В результате у нее начались преждевременные роды. Свекром будущей мамы является известный генерал, угрожающий врачам. Он стал требовать, чтобы на свет появился здоровый внук, однако медикам не удается спасти малыша.Испуганный врач находит один единственный выход: выдать за внучку генерала одну из дочек матери-одиночки, родившей близняшек. Спустя годы девочки встретились на Кремлевской ёлке. Одна из них являлась дочкой художницы, а вторая - внучкой действующего президента России. Роль главы государства и досталась Олег Табакову.Режиссером мелодрамы выступил легендарный Эльдар Рязанов. В ее основу заложена реальная биография писателя Ганса Христиана Андерсена. Коллеги по ремеслу не признали его творчество. В качестве утешения главный герой начал писать сказки. К слову, он является одиноким и не очень счастливым.В фильме присутствуют множество подлинных факторов , о которых мало кому известно. Например, у Андерсена действительно был отличный голос, который пропал в результате мутации. Также не все знали о любви писатели к шведской певице Йени Линд. Роль у Табакова была второстепенной, но очень важной. Он предстал в образе ректора гимназии.