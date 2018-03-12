Гендиректор Большого театра Владимир Урин верил в выздоровление Олега Табакова
Владимир Урин, занимающий должность гендиректора Большого театра, верил в выздоровление Олега Табакова. По его словам, он до последнего надеялся, что 82-летний заслуженный артист СССР «сумеет выкарабкаться».
Владимиру Урину сейчас тяжело комментировать сведения о смерти Олега Табакова. Он назвал знаменитость «личностью грандиозного масштаба». Худрук драматического театра являлся уникальным педагогом, выдающимся артистом, воспитавшим целое поколение актеров. Ушедший на 83-м году жизни исполнитель не только возглавлял Школу-студию МХАТ, но и основал специальную школу для детей.
Как заявил гендиректор Большого Театра, Олег Табаков делал все талантливо. Последние месяцы перед смертью артист провел под наблюдением врачей. 12 марта появились сведения о смерти 82-летнего актера. Ради прощания с ним в клинику приехал Евгений Миронов.
В МХТ имени Чехова пообещали назвать место похорон Олега Табакова.
Владимиру Урину сейчас тяжело комментировать сведения о смерти Олега Табакова. Он назвал знаменитость «личностью грандиозного масштаба». Худрук драматического театра являлся уникальным педагогом, выдающимся артистом, воспитавшим целое поколение актеров. Ушедший на 83-м году жизни исполнитель не только возглавлял Школу-студию МХАТ, но и основал специальную школу для детей.
Как заявил гендиректор Большого Театра, Олег Табаков делал все талантливо. Последние месяцы перед смертью артист провел под наблюдением врачей. 12 марта появились сведения о смерти 82-летнего актера. Ради прощания с ним в клинику приехал Евгений Миронов.
В МХТ имени Чехова пообещали назвать место похорон Олега Табакова.
Автор: Татьяна Кравченко