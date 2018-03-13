Aston Martin разрабатывает «младшего» брата гиперкара Valkyrie
На автошоу в Женеве представили трековую модификацию гиперкара, разработанного Aston Martin и Red Bull Racing. Так называемого «младшего» брата Valkyrie выпустят ограниченным тиражом в 25 экземпляров, а клиенты получат их не раньше 2020 года.
Под капотом трекового Aston Martin Valkyrie AMR Pro установлен 6,5-литровый двигатель V12, предоставленный компанией Cosworth, и система регенерации энергии. Мощность силовой гаммы, способной разогнать гиперкар до 360 км/ч, составляет более 1100 л. с.
В трековой вариации Valkyrie увеличены заднее и переднее крылья, обновлены алгоритмы активации аэродинамических элементов. Благодаря облегчению конструкции созданными из карбона панелями кузова и частями подвески, удалению из салона мультимедийного комплекса и кондиционера массу гипермобиля снизили до тонны.
Разработчики постепенно будут рассекречивать технические возможности трековой Valkyrie, не обзаведшейся еще собственным названием. Будущим владельцам 25 моделей откроют доступ на базу формульной Red Bull Racing, где они пройдут профессиональную подготовку на треке и симуляторе F1
Под капотом трекового Aston Martin Valkyrie AMR Pro установлен 6,5-литровый двигатель V12, предоставленный компанией Cosworth, и система регенерации энергии. Мощность силовой гаммы, способной разогнать гиперкар до 360 км/ч, составляет более 1100 л. с.
В трековой вариации Valkyrie увеличены заднее и переднее крылья, обновлены алгоритмы активации аэродинамических элементов. Благодаря облегчению конструкции созданными из карбона панелями кузова и частями подвески, удалению из салона мультимедийного комплекса и кондиционера массу гипермобиля снизили до тонны.
Разработчики постепенно будут рассекречивать технические возможности трековой Valkyrie, не обзаведшейся еще собственным названием. Будущим владельцам 25 моделей откроют доступ на базу формульной Red Bull Racing, где они пройдут профессиональную подготовку на треке и симуляторе F1
Автор: Ева Вит