Ford установил максимальные цены на техобслуживание в РФ
Ford определили максимальную стоимость техобслуживания в РФ. Дилеры по личной инициативе имеют возможность установить стоимость ниже максимальной, отмечается в пресс-центре компании.
Рассчитанные по регламентам и числу нормо-часов цены на предоставление сервиса. Это должно увеличить доступность официального сервиса от Ford. Вдобавок, станет намного легче прогнозировать расходы на обслуживание автомобиля, который пребывает на гарантии. Это затронет и авто старше 3-х лет.
Провести замену масла можно в сервисе марки за счет использования услуги «Масляный сервис FordMotorcraft». Верхняя граница стоимости услуги определена как 2,9/3,9 тысячи рублей для легковых авто. Коммерческий транспорт обслуживается за 4,9/6,5 тысячи рублей. Цена услуги включает моторное масло, фильтр, работы, а также проверку транспортного средства по 20 ключевым параметрам.
Рассчитанные по регламентам и числу нормо-часов цены на предоставление сервиса. Это должно увеличить доступность официального сервиса от Ford. Вдобавок, станет намного легче прогнозировать расходы на обслуживание автомобиля, который пребывает на гарантии. Это затронет и авто старше 3-х лет.
Провести замену масла можно в сервисе марки за счет использования услуги «Масляный сервис FordMotorcraft». Верхняя граница стоимости услуги определена как 2,9/3,9 тысячи рублей для легковых авто. Коммерческий транспорт обслуживается за 4,9/6,5 тысячи рублей. Цена услуги включает моторное масло, фильтр, работы, а также проверку транспортного средства по 20 ключевым параметрам.
Автор: Валерий Антонов