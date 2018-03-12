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exclusive / Шоу-бизнес

Звезды российского шоу-бизнеса скорбят по Олегу Табакову
После появления трагической новости о смерти актера и режиссера Олега Табакова звезды отечественного шоу-бизнеса стали выкладывать памятные посты о нем. Они высказывают соболезнования родным и близким культурного деятеля, а также рассказывают поклонникам о том, каким был худрук МХТ имени Чехова.

Звезды российского шоу-бизнеса скорбят по Олегу Табакову


«Олег Павлович Табаков. Как жаль, что Вас не стало. Столько теплых воспоминаний! Вы всегда будете в моем сердце», - написал на своей странице комик Михаил Галустян.

«Время неумолимо, даже к таким великим! Прощаемся с легендой, эпохой и невероятным талантом! Хочу выразить семье самые искренние соболезнования и поблагодарить за те приятные дружеские вечера, по которым я буду скучать», - написала в своем Instagram певица Глюкоза.

Стас Садальский вспомнил, как именно Табаков принимал его в труппу театра «Современник». Также он рассказал, что Олег Павлович никто не мог отказать в деньгах актерам, которые мало зарабатывали.

По Табакову скорбит и известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что с раннего детства герои великого актера сопровождали его по жизни. Супруг певицы Валерии признался, что всем будет очень не хватать этого великого культурного деятеля.

«Умение сказать «спасибо» — одна из важных привычек. (с) О.П. Табаков Вечная память ...», - написала в своём Instagram Марина Федункив.

Певица Ирина Дубцова написала следующее: «Запомним таким! Великий и неповторимый Олег Павлович! Легенда!».

Кристина Орбакайте назвала Табакова гением. По ее словам, роли этого актера навсегда останутся бессмертными.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:45
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