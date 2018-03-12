Звезды российского шоу-бизнеса скорбят по Олегу Табакову
После появления трагической новости о смерти актера и режиссера Олега Табакова звезды отечественного шоу-бизнеса стали выкладывать памятные посты о нем. Они высказывают соболезнования родным и близким культурного деятеля, а также рассказывают поклонникам о том, каким был худрук МХТ имени Чехова.
«Олег Павлович Табаков. Как жаль, что Вас не стало. Столько теплых воспоминаний! Вы всегда будете в моем сердце», - написал на своей странице комик Михаил Галустян.
«Время неумолимо, даже к таким великим! Прощаемся с легендой, эпохой и невероятным талантом! Хочу выразить семье самые искренние соболезнования и поблагодарить за те приятные дружеские вечера, по которым я буду скучать», - написала в своем Instagram певица Глюкоза.
Стас Садальский вспомнил, как именно Табаков принимал его в труппу театра «Современник». Также он рассказал, что Олег Павлович никто не мог отказать в деньгах актерам, которые мало зарабатывали.
По Табакову скорбит и известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что с раннего детства герои великого актера сопровождали его по жизни. Супруг певицы Валерии признался, что всем будет очень не хватать этого великого культурного деятеля.
«Умение сказать «спасибо» — одна из важных привычек. (с) О.П. Табаков Вечная память ...», - написала в своём Instagram Марина Федункив.
Певица Ирина Дубцова написала следующее: «Запомним таким! Великий и неповторимый Олег Павлович! Легенда!».
Кристина Орбакайте назвала Табакова гением. По ее словам, роли этого актера навсегда останутся бессмертными.
«Олег Павлович Табаков. Как жаль, что Вас не стало. Столько теплых воспоминаний! Вы всегда будете в моем сердце», - написал на своей странице комик Михаил Галустян.
«Время неумолимо, даже к таким великим! Прощаемся с легендой, эпохой и невероятным талантом! Хочу выразить семье самые искренние соболезнования и поблагодарить за те приятные дружеские вечера, по которым я буду скучать», - написала в своем Instagram певица Глюкоза.
Стас Садальский вспомнил, как именно Табаков принимал его в труппу театра «Современник». Также он рассказал, что Олег Павлович никто не мог отказать в деньгах актерам, которые мало зарабатывали.
По Табакову скорбит и известный российский продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что с раннего детства герои великого актера сопровождали его по жизни. Супруг певицы Валерии признался, что всем будет очень не хватать этого великого культурного деятеля.
«Умение сказать «спасибо» — одна из важных привычек. (с) О.П. Табаков Вечная память ...», - написала в своём Instagram Марина Федункив.
Певица Ирина Дубцова написала следующее: «Запомним таким! Великий и неповторимый Олег Павлович! Легенда!».
Кристина Орбакайте назвала Табакова гением. По ее словам, роли этого актера навсегда останутся бессмертными.
Автор: Валерия Орлова