Ученые: Женщины-инициаторы меньше сожалеют о случайном сексе
Ученые из США и Норвегии доказали, что инициативные женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если сами сделали первые шаги. Материалы исследования появились в издании Personality and Individual Differences.
Всегда считалось, что партнерши не любят вспоминать об отношениях на одну ночь. Это утверждение заставило ученых изучить вопрос более детально. В исследовании приняли участие две группы добровольцев: 216 студенток из США и 547 – из Норвегии. Опрос показал, что уровень удовлетворенности от секса возрастал у девушек, которые сами перевели отношения в горизонтальное положение. На втором месте оказались респондентки с умелым партнером.
Ученые считают, что женщины, ставшие инициаторами интимной близости, имеют хороший выбор мужчин и здоровое отношение к сексуальности. Для прекрасной половины человечества, в отличие от мужчин, наличие оргазма влияет большую роль. Умелый партнер вызывает больше доверия, так как заботится о контрацепции и не допустит оплошности, ведущей к беременности.
Ранее сообщалось, сколько женщины в день думают о сексе.
Всегда считалось, что партнерши не любят вспоминать об отношениях на одну ночь. Это утверждение заставило ученых изучить вопрос более детально. В исследовании приняли участие две группы добровольцев: 216 студенток из США и 547 – из Норвегии. Опрос показал, что уровень удовлетворенности от секса возрастал у девушек, которые сами перевели отношения в горизонтальное положение. На втором месте оказались респондентки с умелым партнером.
Ученые считают, что женщины, ставшие инициаторами интимной близости, имеют хороший выбор мужчин и здоровое отношение к сексуальности. Для прекрасной половины человечества, в отличие от мужчин, наличие оргазма влияет большую роль. Умелый партнер вызывает больше доверия, так как заботится о контрацепции и не допустит оплошности, ведущей к беременности.
Ранее сообщалось, сколько женщины в день думают о сексе.
Автор: Джанабилова Татьяна П