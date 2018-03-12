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exclusive / Технологии

Instagram приостановил возможность использования GIF-изображений
Разразившийся скандал и обвинения в расизме заставили разработчиков Instagram отключить функцию, позволяющую использовать для оформления страниц GIF-изображения. Сотрудничество с Gifhy, предоставляющей данный сервис, приостановлено до окончания расследования.

Instagram приостановил возможность использования GIF-изображений


Инцидент с использованием изображения в формате GIF расистского содержания привел к тому, что разработчики Instagram были вынуждены отключить сервис Gifhy, позволяющий работать с картинками данного формата. GIF-изображение, из-за которого разгорелся скандал, представляло собой "счетчик смертей", якобы наступивших от действий темнокожих преступников. Большое количество подписчиков обвинило Instagram в разжигании межрассовой вражды и заявили, что расизму нет места в социальных сетях.

Разработчики Instagram отключили возможность использования сервиса Gifhy для оформления страничек и заявили, что пока не будет полной уверенности в том, что подобные случаи не повторятся, пользователи не смогут размещать GIF-изображения. Запрет не вызвал единой реакции одобрения от подписчиков, многие из которых раскритиковали подобные действия представителей Instagram.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 19:38
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