Олега Табакова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище
Известного актера, режиссера и народного артиста СССР Олега Табакова, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище. Такой информацией поделился Александр Журавский, заместитель министра культуры.
Табакова не стало в понедельник 12 марта, в московской больнице. Его сердце остановилось на 83-м году жизни. На протяжении нескольких месяцев народный артист СССР боролся с сепсисом, однако организм не смог преодолеть тяжелый недуг.
«Сейчас обсуждается вопрос о том, как достойно проводить в последний путь Олега Табакова», - заявил Журавский. Он выразил соболезнования родственникам культурного деятеля от лица всей театральной России.
Табакова не стало в понедельник 12 марта, в московской больнице. Его сердце остановилось на 83-м году жизни. На протяжении нескольких месяцев народный артист СССР боролся с сепсисом, однако организм не смог преодолеть тяжелый недуг.
«Сейчас обсуждается вопрос о том, как достойно проводить в последний путь Олега Табакова», - заявил Журавский. Он выразил соболезнования родственникам культурного деятеля от лица всей театральной России.
Автор: Валерия Орлова