Богомолов назвал смерть Табакова невозможной потерей для культуры России
12 марта после нескольких месяцев на больничной койке скончался 82-летний Олег Табаков. Константин Богомолов, театральный режиссер, назвал смерть народного артиста СССР невозможной потерей для культуры России.
«Сегодня культура, наша и другие страны понесли большую потерю. Олег Павлович мгновенно завоевывал сердца и был близок всем, кто его видел на сцене и знал лично. Он взрастил на своем таланте и энергии несколько поклонений, став своеобразным проводником в искусство. За последние 10 лет мы с Табаковым поставили много спектаклей, он стал для меня родным. Я люблю его, больше нечего сказать! Придется как-то это пережить», - сказал Богомолов.
Ранее уход Табакова прокомментировал Пореченков.
«Сегодня культура, наша и другие страны понесли большую потерю. Олег Павлович мгновенно завоевывал сердца и был близок всем, кто его видел на сцене и знал лично. Он взрастил на своем таланте и энергии несколько поклонений, став своеобразным проводником в искусство. За последние 10 лет мы с Табаковым поставили много спектаклей, он стал для меня родным. Я люблю его, больше нечего сказать! Придется как-то это пережить», - сказал Богомолов.
Ранее уход Табакова прокомментировал Пореченков.
Автор: Джанабилова Татьяна П