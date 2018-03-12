Прощание с Олегом Табаковым состоится на сцене МХТ
Появилась информация о том, что с Олегом Табаковым простятся на сцене МХТ. Руководителем именно этого культурного учреждения являлся ныне покойный актер и режиссер.
Ранее сообщалось, что артиста похоронят на Новодевичьем кладбище. О дате и времени траурной церемонии пока ничего не говорится.
Сердце Табакова остановилось сегодня, 12 марта. Медики одной из столичных больниц отключили 82-летнего актера от аппаратов жизнеобеспечения. На протяжении нескольких месяцев худрук МХТ боролся с тяжелым заболеванием.
Ранее сообщалось, что артиста похоронят на Новодевичьем кладбище. О дате и времени траурной церемонии пока ничего не говорится.
Сердце Табакова остановилось сегодня, 12 марта. Медики одной из столичных больниц отключили 82-летнего актера от аппаратов жизнеобеспечения. На протяжении нескольких месяцев худрук МХТ боролся с тяжелым заболеванием.
Автор: Валерия Орлова