Басилашвили: Смерть Олега Табакова знаменует близкий конец театра
Актер Олег Басилашвили прокомментировал новость о смерти Олега Табакова и заявил, что его уход из жизни знаменует близкий конец театра. Российский артист высказал соболезнования родственникам своего скончавшегося коллеги по цеху.
По словам Олега Басилашвили, сведения о смерти Олега Табакова стала для него настоящим потрясением. Он назвал исполнителя блистательным человеком и педагогом, который «сумел поднять из праха» художественный театр в Москве. Знаменитость считают целой «эпохой», заканчивающейся с уходом из жизни художественного руководителя. Слова соболезнования высказали многие звезды отечественного кинематографа, а Евгений Миронов лично приехал в клинику ради прощания с актером.
Последние месяцы Олег Табаков находился в тяжелом состоянии под присмотром врачей. Его вводили в искусственную кому, после которой он с трудом узнавал близких. 12 марта появилась информация о его смерти.
По словам Олега Басилашвили, сведения о смерти Олега Табакова стала для него настоящим потрясением. Он назвал исполнителя блистательным человеком и педагогом, который «сумел поднять из праха» художественный театр в Москве. Знаменитость считают целой «эпохой», заканчивающейся с уходом из жизни художественного руководителя. Слова соболезнования высказали многие звезды отечественного кинематографа, а Евгений Миронов лично приехал в клинику ради прощания с актером.
Последние месяцы Олег Табаков находился в тяжелом состоянии под присмотром врачей. Его вводили в искусственную кому, после которой он с трудом узнавал близких. 12 марта появилась информация о его смерти.
Автор: Татьяна Кравченко