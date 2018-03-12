Иосиф Пригожин выразил соболезнования в Instagram по поводу ухода из жизни Олега Табакова
Известный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин выразил свои соболезнования по поводу ухода из жизни Народного артиста СССР Олега Табакова. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Иосиф Пригожин сообщил: «С раннего детства герои великого Олега Павловича Табакова шли с мной по жизни. Его голос и облик, а также доброе сердце останутся с нами навсегда. Олег Павлович был не просто выдающимся артистом, но и приятным человеком в общении: очень доброжелательным и с чувством юмора. Светлая память». Пост продюсер дополнил снимком с улыбающимся Олегом Табаковым.
Фолловеры выразили свои соболезнования в адрес родных и близких Олега Табакова. В комментариях подписчики вспомнили выдающиеся роли Народного артиста, которые запомнились на всю жизнь. Некоторые поклонники назвали актера театра и кино «легендой» за весомый вклад в кинематографе и театральной деятельности.
Иосиф Пригожин сообщил: «С раннего детства герои великого Олега Павловича Табакова шли с мной по жизни. Его голос и облик, а также доброе сердце останутся с нами навсегда. Олег Павлович был не просто выдающимся артистом, но и приятным человеком в общении: очень доброжелательным и с чувством юмора. Светлая память». Пост продюсер дополнил снимком с улыбающимся Олегом Табаковым.
Фолловеры выразили свои соболезнования в адрес родных и близких Олега Табакова. В комментариях подписчики вспомнили выдающиеся роли Народного артиста, которые запомнились на всю жизнь. Некоторые поклонники назвали актера театра и кино «легендой» за весомый вклад в кинематографе и театральной деятельности.
Автор: Татьяна Свиридова