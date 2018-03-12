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"Без звонков": Младший сын Табакова опубликовал совместный снимок с отцом
Младший сын Олега Табакова опубликовал фотографию с отцом. Снимок появился в профиле Павла Табакова спустя полтора часа после смерти культурного деятеля.

"Без звонков": Младший сын Табакова опубликовал совместный снимок с отцом


При этом в разделе «Истории» молодой человек обнародовал фото, на котором белыми буквами на черном фоне написана фраза «Без звонков». Таким образом, сын Табакова дал понять, что он не желает никого слышать.

"Без звонков": Младший сын Табакова опубликовал совместный снимок с отцом


В комментариях к посту пользователи начали выражать слова соболезнования в связи с кончиной народного артиста.

Сердце Табакова остановилось сегодня, 12 марта, в результате сердечного притупа. Медики одной из столичных больниц, где лечился культурный деятель, отключили его от аппаратов жизнеобеспечения. Олегу Павловичу было 82 года. Имеется информация, что он боролся сепсисом.

По имеющимся данным, с артистом простятся на сцене родного театра – МХТ имени Чехова. Похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 18:11
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