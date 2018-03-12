Жена Олега Табакова Марина Зудина покинула больницу сразу после смерти актера
Марина Зудина, жена Олега Табакова, поспешила покинуть больницу сразу после смерти российского актера. Она прожила в браке с 82-летним худруком московского драматического театра 23 года, а также родила от него сына и дочь.
На интернет-портале Пятого канала появилось видео с участием Марины Зудиной. На опубликованных кадрах супруга Олега Табакова покидает здание клиники, где скончался исполнитель. Новость о смерти артиста распространилась в 16:15. Большое количество звезд отечественного кинематографа высказали свои соболезнования родным в связи с уходом из жизни культурного деятеля. Евгений Миронов после услышанной новости лично приехал в больницу, чтобы попрощаться со знаменитостью.
С осени прошлого года Олег Табаков находился под постоянным присмотром медработников. Его вводили в состояние искусственной комы. После выхода из нее артист некоторое время не узнавал никого из окружающих. Владимир Урин, гендиректор Большого театра, не переставал верить в выздоровление актера.
В МХТ имени Чехова пообещали рассказать о месте прощания с Олегом Табаковым.
На интернет-портале Пятого канала появилось видео с участием Марины Зудиной. На опубликованных кадрах супруга Олега Табакова покидает здание клиники, где скончался исполнитель. Новость о смерти артиста распространилась в 16:15. Большое количество звезд отечественного кинематографа высказали свои соболезнования родным в связи с уходом из жизни культурного деятеля. Евгений Миронов после услышанной новости лично приехал в больницу, чтобы попрощаться со знаменитостью.
С осени прошлого года Олег Табаков находился под постоянным присмотром медработников. Его вводили в состояние искусственной комы. После выхода из нее артист некоторое время не узнавал никого из окружающих. Владимир Урин, гендиректор Большого театра, не переставал верить в выздоровление актера.
В МХТ имени Чехова пообещали рассказать о месте прощания с Олегом Табаковым.
Автор: Татьяна Кравченко