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exclusive / Шоу-бизнес

"Ты не поверишь!": Дима Билан сообщил об усталости от женщин
Популярный исполнитель Дима Билан на днях рассказал в интервью для шоу «Ты не поверишь!» о своей личной жизни. Артист сообщил о своем свободном сердце и об усталости от женщин.

"Ты не поверишь!": Дима Билан сообщил об усталости от женщин


Дима Билан заявил, что решил отдохнуть от отношений с девушками, так как пока не нашел ту единственную, которая сможет понимать и принимать все издержки его профессии. Сейчас сердце 36-летнего артиста свободно, однако это не значит, что он скучает. Дима Билан активно гастролирует и тщательно заботится о своем здоровье.

Свою комнату в доме он украсил живыми елями, которые должны очищать воздух и заряжать его положительной энергией. Более того, исполнитель увлекся коллекционированием антиквариата, который приобретает на заработанные деньги. При этом, Дима Билан не теряет надежды встреть «свою» девушку, с которой создаст крепкую и дружную семью.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 03:30
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