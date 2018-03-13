"Ты не поверишь!": Дима Билан сообщил об усталости от женщин
Популярный исполнитель Дима Билан на днях рассказал в интервью для шоу «Ты не поверишь!» о своей личной жизни. Артист сообщил о своем свободном сердце и об усталости от женщин.
Дима Билан заявил, что решил отдохнуть от отношений с девушками, так как пока не нашел ту единственную, которая сможет понимать и принимать все издержки его профессии. Сейчас сердце 36-летнего артиста свободно, однако это не значит, что он скучает. Дима Билан активно гастролирует и тщательно заботится о своем здоровье.
Свою комнату в доме он украсил живыми елями, которые должны очищать воздух и заряжать его положительной энергией. Более того, исполнитель увлекся коллекционированием антиквариата, который приобретает на заработанные деньги. При этом, Дима Билан не теряет надежды встреть «свою» девушку, с которой создаст крепкую и дружную семью.
Дима Билан заявил, что решил отдохнуть от отношений с девушками, так как пока не нашел ту единственную, которая сможет понимать и принимать все издержки его профессии. Сейчас сердце 36-летнего артиста свободно, однако это не значит, что он скучает. Дима Билан активно гастролирует и тщательно заботится о своем здоровье.
Свою комнату в доме он украсил живыми елями, которые должны очищать воздух и заряжать его положительной энергией. Более того, исполнитель увлекся коллекционированием антиквариата, который приобретает на заработанные деньги. При этом, Дима Билан не теряет надежды встреть «свою» девушку, с которой создаст крепкую и дружную семью.
Автор: Татьяна Свиридова