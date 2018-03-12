СМИ: Пенсионер из Калуги умер, не дождавшись скорой
В Калуге пенсионер скончался, не дождавшись прибытия скорой помощи. Следствие проверяет сообщение касательно версии о критическом влиянии времени прибытия на гибель гражданина.
Соответствующие данные распространили СМИ. «Следователи в Калуге инициировали проверку по факту гибели мужчины 10 марта. Ряд СМИ содержит информацию о том, что бригада экстренной медпомощи приехала по прошествии 40 минут с момента вызова», — указывается в материалах СКР.
Соответствующие данные распространили СМИ. «Следователи в Калуге инициировали проверку по факту гибели мужчины 10 марта. Ряд СМИ содержит информацию о том, что бригада экстренной медпомощи приехала по прошествии 40 минут с момента вызова», — указывается в материалах СКР.
Автор: Валерий Антонов