Лена Миро едко прокомментировала новость о беременности Ксении Бородиной
Фотографии Ксении Бородиной в облегающем белом платье с просматривающимся животиком, появившиеся в Instagram девушки, позволили фолловерам предположить о ее беременности. Скандальная блогер Лено Миро едко заметила, что ведущей "Дома-2" нужно поменьше есть.
Фотографии телезвезды Ксении Бородиной в облегающем белом платье не оставили равнодушной армию ее поклонников в Instagram. Многие фолловеры предположили, что ведущая "Дома-2" снова беременна и даже бросились поздравлять девушку со столь знаменательным событием. Сама Ксения Бородина пока не спешит развеять слухи или подтвердить данную информацию. Фотографии телеведущей в вечернем обтягивающем платье, на которых виден животик, довольно едко обсудила скандально известная в Сети блогерша Лено Миро.
Девушка заявила, что Ксении Бородиной нужно поменьше кушать и думать, прежде чем надевать такие обтягивающие платья. Лено Миро рассказала, что ведущая "Дома-2" любит вкусно и обильно поесть, именно в этом заключается секрет ее "интересного" положения.
Фотографии телезвезды Ксении Бородиной в облегающем белом платье не оставили равнодушной армию ее поклонников в Instagram. Многие фолловеры предположили, что ведущая "Дома-2" снова беременна и даже бросились поздравлять девушку со столь знаменательным событием. Сама Ксения Бородина пока не спешит развеять слухи или подтвердить данную информацию. Фотографии телеведущей в вечернем обтягивающем платье, на которых виден животик, довольно едко обсудила скандально известная в Сети блогерша Лено Миро.
Девушка заявила, что Ксении Бородиной нужно поменьше кушать и думать, прежде чем надевать такие обтягивающие платья. Лено Миро рассказала, что ведущая "Дома-2" любит вкусно и обильно поесть, именно в этом заключается секрет ее "интересного" положения.
Автор: Артемов Сергей